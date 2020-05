Raportul Institutului Național de Sanatate Publica a aratat ca in ultimele 24 de ore s-au inregistrat 165 de cazuri noi de COVID-19 la nivelul intregii țari, insa in 13 județe din Romania nu a mai fost testata pozitiv nicio persoana. Dintre cele 165 de cazuri noi, 37 s-au inregistrat in București. Pe locul doi se afla județul Buzau, urmat de Suceava, Gorj și Iași, potrivit Libertatea.ro . In judetele Alba, Arad, Caras-Severin, Calarasi, Constanta, Covasna, Dambovita, Dolj, Giurgiu, Neamt, Satu Mare, Tulcea si Valcea nu a mai fost inregistrat niciun caz de COVID-19, in ultimele 24 de ore. Niciun…