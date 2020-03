Mai multe zvonuri privind cazuri de imbolnaviri cu Coronavirus in zona Gherla, care circula in ultima perioada, au fost infirmate marți de responsabili – primarie, poliție, Direcția de Sanatate Publica. Au existat suspiciuni, la persoane care prezentau simptome asemanatoare, dar in urma testarii, rezultatele au fost negative. De asemenea, se iau permanent masuri de contactare …