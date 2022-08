Niciun candidat pentru postul de director medical Spitalul de la Grajduri La Spitalul de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Padureni-Grajduri a fost scos la concurs postul de director medical, insa nicio persoana nu si-a exprimat intentia de a participa, zilele trecute fiind termenul limita pentru depunerea dosarelor. „Secretariatul comisiei de concurs a constatat ca pana la data limita de depunere a dosarelor de concurs in vederea ocuparii unui post vacant de director medical nu a fost depus niciun dosar de participare", au precizat membrii comisiei. Pentru ocuparea acestui post, concursul consta in mai multe probe de evaluare: test grila pentru verificarea cunostintelor,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

