Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineața, ca pana ieri niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru șefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidaților va fi mai mare decat cel de la concursul pentru funcția de manager al DIICOT.„Fiți de acord ca nu monitorizez…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi dimineata, ca atunci cand a verificat, in urma cu o zi, niciun procuror nu se inscrisese in cursa pentru sefia DNA, insa are convingerea ca numarul candidatilor va fi mai mare decat cel de la concursul pentru functia de manager al DIICOT.…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader a declarat ca procesul de extradare al fostului deputat PSD, Sebastian Ghita continua sub puterea celuilalt mandat de arestare emis pe numele acestuia, chiar daca Curtea Suprema a decis joi anularea unuia dintre aceste mandate odata cu achitarea in dosarul in care…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, afirma ca nu isi imagineaza ca presedintele Klaus Iohannis nu va aplica decizia Curtii Constitutionale, in conditiile in care le cere romanilor sa respecte legea. Toader spune ca asteapta revenirea in tara a presedintelui pentru a citi motivarea Curtii si momentul…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a cerut Consiliului Superior al Magistraturii sa sesizeze Inspectia Judiciara pentru a verifica eventuale acte si fapte de natura sa incalce independenta procurorului Elena Iordache, magistratul care instrumenteaza dosarul fostului procuror-sef…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a scris, marti, pe Facebook, ca astepta ca mai multe persoane sa se inscrie in cursa pentru sefia Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). "Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!", a transmis…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se arata dezamagit de faptul ca doar doi procurori si-au depus candidaturile pentru functia de procuror sef al DIICOT."Asteptam mai multi candidati pentru sefia DIICOT!", scrie ministrul pe Facebook. Tudorel Toader mai anunta ca, la Ministerul Justitiei,…

- "Rationamentele si argumentele de ordin constitutional le cunosc constitutionalistii. Pe de alta parte, eu in ceea ce fac nu incerc sa conving pe x sau pe y, pentru ca nu-i cunosc nivelul de intelegere, nu-i cunosc nivelul pana la care trebuie aduse argumente pentru a-l convinge. Parerea mea este…