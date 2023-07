Stiri pe aceeasi tema

- Doar 54 dintre candidații care au dat Bacalaureatul in acest an, in sesiunea iunie-iulie, au obținut media 10, conform primelor rezultate publicate de Ministerul Educației, inainte de contestații.

- Bacalaureatul 2023 continua miercuri, 28 iunie, cu proba la alegere, in funcție de profil, aceasta fiind: geografie, anatomie, biologie, chimie anorganica, chimie organica, fizica, informatica, logica, economie, filosofie, psihologie, sociologie.La probele scrise, elevii care vor susține Bacalaureatul…

- Bacalaureatul 2023 continua marți, 27 iunie, cu proba scrisa la matematica și istorie, in funcție de profilul candidaților. Peste 130.500 de absolventi de liceu s-au inscris pentru sustinerea examenului national de Bacalaureat in sesiunea iunie - iulie, a anunțat Ministerul Educației.Absolvenții de…

- Noi reguli propuse de Ministerul Educației: Obligație didactica de predare pentru directori de gradinițe, școli și licee Ministerul Educatiei vrea schimbari la stabilirea obligatiei didactice de predare a personalului de conducere din inspectoratele scolare, unitatile de invatamant, precum si a personalului…

- Greva profesorilor continua și luni, dar Ministerul Educației a anunțat ca inscrierile pentru examenul de Bacalaureat de anul acesta vor incepe. Intre 60 și 70% dintre profesori se afla in greva. Calendarul examenului de bacalaureat prevede ca inscrierile vor incepe luni. E greu de spus in cate școli…

- Consiliului Național al Elevilor a avertizat asupra riscului ca Evalaurea Naționala și Bacalaureatul sa fie amanate din cauza grevei profesorilor. Premierul Ciuca le-a promis ca... The post Se vor amana examenele naționale pana la mijlocul verii sau pana in toamna? Ce spune Ministerul Educației appeared…

- Comisia de invațamant a adoptat un amendament prin care se interzice folosirea telefoanelor mobile in timpul orelor, fumatul și participarea elevilor la jocurile de noroc din perimetrul școlilor. Amendamentul a fost intocmit de PNL, PSD și Ministerul Educației și interzice elevilor mai multe lucruri…

- Rezultatele simularii nationale a examenului de Bacalaureat au fost comunicate ieri. In Dolj, 59,46% dintre elevii de clasa a XII-a au promovat toate probele scrise, adica au obtinut cel putin media 6. Practic, in Dolj a crescut procentul de promovabilitate fata de simularea judeteana. De asemenea,…