- Președintele Romaniei va efectua o vizita oficiala in Statele Unite incepand cu data de 9 iulie 2024. Acesta și-a inceput calatoria marți, de la Sibiu, și va zbura fara escala spre o baza aeriana din apropiere de Washington DC (SUA), cu un avion privat de tip Gulfstream G550 operat de Global Jet Luxemburg,…

- Pe masura ce milioane de americani indura valuri de caldura record, hidratarea este esențiala pentru menținerea sanatații. Odata cu creșterea temperaturilor, se pune intrebarea: apa este in continuare cea mai buna bautura pentru a invinge caldura sau ar trebui ca oamenii sa apeleze la bauturi pentru…

- O alerta cu bomba a fost anunțata in legatura cu un avion care a decolat de la Chișinau.Aparatul a aterizat de urgența pe aeroportul Otopeni, iar SRI verifica aeronava și bagajele pasagerilor, potrivit antena3.ro. Sursa citata scrie ca ar fi avut loc și un scandal in aeronava.Pilotul a luat decizia…

- Biroul Electoral Judetean Timis a admis contestatia depusa de PNL referitoare la decizia Biroului Electoral Timisoara prin care s-a dispus inlaturarea panourilor cu Nicolae Ciuca, alaturi de textul ”Un ostas in slujba tarii”. Decizia este definitiva. Biroul Electoral din Timișoara dispusese inlaturarea…

- Un model de 30 de ani din Mexic a sfarșit intr-un mod de-a dreptul șocant, in timpul unei ședințe foto. Tanara a murit dupa ce hainele ei s-au agațat de un tren de mare viteza care trecea pe acolo, in momentul in care ea poza langa calea ferata. Cinthya Nayeli Higareda Bermejo, in varsta de […] The…

- Copiii vor putea sa viziteze o aeronava, cu acces inclusiv in cabina de pilotaj, de Ziua Portilor Deschise, organizata de TAROM la 1 Iunie. In aceeasi zi, parintii pot achizitiona gratuit pentru cei mici bilete de avion, anunta compania, informeaza news.ro. Ziua Portilor Deschise se va desfasura in…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marți, intrebat de un ziarist de ce a ales sa calatoreasca in Coreea de Sud cu un avion de lux, ca toate deplasarile sale in strainatate sunt efectuate “in interesul Romaniei și cu respectarea integrala a legislației in vigoare”. “Da, am venit intr-o deplasare…