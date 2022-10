Joi, 6 octombrie 2022, a fost deschis, oficial, tradiționalul eveniment al toamnei, in Pitești: festivalul „Toamna Piteșteana”, ajuns la cea de-a XVI-a ediție. Alaturi de piteșteni, reprezentanții autoritaților locale și județene au vizitat targul de toamna amenajat in Piața „Vasile Milea”, au degustat produse de sezon și au facut deja primele cumparaturi pentru camara de acasa. Timp de o saptamana, zona centrala a municipiului va fi mai bogata in arome și culori, piteștenii fiind așteptați și in Piața Primariei, unde oferta gastronomica a „Toamnei Piteștene” este completata de specialitațile…