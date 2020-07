Niciodată cu privirea în pământ! George Marin Daca ar fi sa privim defetist, am spune ca ne aflam langa un eșec. Nu este adevarat ca suntem langa eșec. Nu este adevarat ca am eșuat. Nu am avut niciun eșec și, mai mult, toata lumea se afla langa eșec. Sunt șase echipe in acest play-off special și oricare dintre aceste șase poate ajunge la eșec. Chiar și UTA, cea care era privita ca sigur promovata. Chiar și UTA despre care se spunea ca ar fi fost nedreptațita și ca ar fi meritat promovarea directa, iar celelalte cinci echipe erau trimise de judecatorii de Cișmigiu sa se lupte pe ceea ce a mai ramas. Da, UTA poate termina pe locul… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

