- Un clujean in varsta de 40 de ani a fost ranit astazi in urma unui accident petrecut pe strada Corneliu Coposu din municipiul Cluj-Napoca. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma cu puține momente la un accident rutier petrecut pe strada Corneliu Coposu. In accident au fost…

- In timp ce lucrau la reabilitarea tavanului unui imobil dintr-o localitate din Cluj, muncitorii s-au trezit cu tavanul prabușit peste ei. Pompierii clujeni intervin in aceste momente cu 3 autospeciale și 4 ambulante SMURD. Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente…

- Un accident rutier a avut loc astazi pe o strada din Cluj-Napoca, unde un tanar de 24 de ani ar fi intrat intr-o depașire neregulamentara, acroșand mai mulți stalpi metalici, fiind ulterior transportat la spital. Accident rutier soluționat de Biroului Rutier Cluj, a fost inregistrat in jurul orei 12.35,…

- Un barbat din județul Alba și-a pus o masca pe fața și a intrat in mai multe spitale din Cluj de unde a furat mii de lei. Mai mult, barbatul avea interdicție de a mai intra in municipiul Cluj-Napoca. La data de 15 Iunie 2023, polițiștii clujenia au identificat un barbat, in varsta de 36 [...] Articolul…

- In cursul serii de 8/9 iunie a.c., in intervalul orar 23.00-01.00, in baza unui plan de acțiune, polițiștii Secțiilor de Poliție Urbana 1-7 Cluj-Napoca, Biroului Rutier, precum și cei ai Secțiilor Rurale Apahida, Baciu și Florești au desfașurat o acțiune pentru creșterea gradului de siguranța rutiera,…

- Seara trecuta la Cluj-Napoca a avut loc un nou accident rutier in care a fost implicat un motociclist. Accidentul s-a produs pe strada Aurel Suciu. In urma accidentului, un tanar de aproximativ 20 de ani a fost transportat la spital. „Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca au intervenit in urma…

- In aceasta dupa-amiaza a avut loc un accident rutier pe raza municipiului Cluj-Napoca in care au fost implicate trei autoturisme, iar doua persoane sunt evaluate de catre echipajul SMURD. Pompierii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca intervin in aceste momente la un accident rutier petrecut pe strada Buna…

- Un nou accident in care este implicat un motociclist s-a produs azi dupa-amiaza, pe Calea Baciului din Cluj-Napoca. ”Un motociclist care circula pe Calea Baciului a fost lovit de un autoturism care a virat pe linia continua, in zona Petrom. Este evident ca vina pentru acest accident aparține șoferului…