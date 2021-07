Stiri pe aceeasi tema

- Deși am avut doar statutul de martori, pana acum nu am putut relata ce conține plangerea lui Daniel Baluța și nici nu am putut oferi publicului informații din dosar. Odata cu clasarea de catre DIICOT și pe baza Ordonanței pe care am primit-o de la procurori, acum putem povesti cum, potrivit caracterizarii…

- Procurorii DIICOT au clasat o parte a plangerii depuse de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, impotriva jurnalistului Catalin Tolontan pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, iar pentru infractiunea de santaj a fost declinata competenta catre Parchetul de…

- Procurorii DIICOT au clasat o parte a plangerii depuse de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta, impotriva jurnalistului Catalin Tolontan pentru savarsirea infractiunii de constituire a unui grup infractional organizat, iar pentru infractiunea de santaj a fost declinata competenta catre Parchetul…

- Judecatoria Sectorului 2 i-a dat caștig de cauza primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, instanța dispunand ca publicația”Libertatea” sa stearga de pe site-ul propriu mai multe articole, considerate de edil ca denigratoare. Hotararea nu e definitiva, poate fi atacata. „Admite cererea. Obliga paratii…

- Catalin Tolontan si colegul sau, Razvan Lutac, au pierdut procesul intentat de Daniel Baluta, primarul sectorului 4, dupa ce Instanta i-a dat dreptate edilului. Ziarul „Libertatea”, care apartine de Ringier, publicase o investigatie cu titlul „Polițiștii locali de la Sectorul 4 sunt puși de șefi sa…

- In contextul scandalului izbucnit prin plangerea primarului Sectorului 4, Daniel Baluța, la adresa mai multor jurnaliști la DIICOT pentru „constituire a unui grup infracțional organizat și șantaj”, Dana Budeanu scrie un editorial pe Aplicația Verdict Dana Budeanu in care comenteaza plangerea primarului…

- Este vorba despre o licitație de la inceputul anului trecut, care viza atribuirea unui contract pentru servicii de semnalizare, in valoare de aproximativ 26 de milioane de lei. La licitație s-au inscris trei asocieri de firme, iar articolele respective sugerau ca primaria ar fi descalificat doua dintre…

- Este vorba despre o licitație de la inceputul anului trecut, care viza atribuirea unui contract pentru servicii de semnalizare, in valoare de aproximativ 26 de milioane de lei. La licitație s-au inscris trei asocieri de firme, iar articolele respective sugerau ca primaria ar fi descalificat doua dintre…