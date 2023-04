Stiri pe aceeasi tema

Donald Trump a parasit sala de judecata din Manhattan. El nu a facut niciun comentariu și a ignorat intrebarile reporterilor. A stat in sala timp de aproximativ 57 de minute, anunța BBC.Este posibil ca el sa se intoarca la casa sa din Florida, unde se așteapta sa vorbeasca mai tarziu.

Miliardarul George Soros se distanțeaza de procurorul districtual din Manhattan, Alvin Bragg, dupa punerea sub acuzare a fostului președinte Donald Trump, spunand ca nu l-a intalnit niciodata pe Bragg și ca nu a donat pentru campania acestuia.

Fostul presedinte Donald Trump a angajat un nou avocat pentru a fi principalul sau sfatuitor in apararea impotriva acuzatiilor aduse de procuratura districtului Manhattan din New York, au declarat mai multe surse pentru CNN, anunța news.ro.Donald Trump l-a angajat pe Todd Blanche, care este cel mai…

Fostul presedinte Donald Trump a aterizat pe aeroportul La Guardia din New York, pentru a fi pus oficial sub acuzare, marti, intr-un tribunal din Manhattan, informeaza CNN, potrivit news.ro.Donald Trump se confrunta cu peste 30 de capete de acuzare legate de frauda in afaceri, a relatat CNN, dar…

Marele juriu din Manhattan care ancheteaza presupusa plata de catre fostul președinte Donald Trump a unor sume de bani catre actrița Stormy Daniels va lua o pauza de o luna, informeaza Independent.co.uk.Pauza marelui juriu ar fi fost planificata anterior. Pauza ar insemna probabil ca orice potențiala…

O femeie in varsta de 84 de ani din Alba a fost prinsa incercand sa sustraga dintr-un magazin trei conserve de pateu și 6 plicuri cu cafea. I s-a facut dosar penal.

Toate companiile din Romania care sunt in transpunerea Regulamentului european vor plati taxa de solidaritate, nu vor putea scapa, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu, prezent marti seara la Complexul Energetic Oltenia.

Seful ANAF, Lucian Heius a anuntat duminica, la Digi24, ca in maximum doua saptamani o sa poate sa spuna daca in cazul OMV-ului datoreaza sau nu aceasta contributie de solidaritate catre statul roman, relateaza agenția de presa NEWS.RO.