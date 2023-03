Nicio șansă de reducere a TVA la alimente Premierul Nicolae Ciuca a afirmat ca nu au existat discutii cu privire la posibilitatea reducerii TVA la alimente. „Cand exista cresteri de preturi, reducerea TVA a fost foarte repede absorbita in pret si efectul nu a fost pe masura intentiei initiale”, a adaugat prim-ministrul. „Nu am discutat despre reducerea TVA la alimente. Oricum, in situatii de criza, s-a demonstrat ca atunci cand exista aceste fluxuri de preturi si cresteri de preturi, reducerea TVA a fost foarte repede absorbita in pret si efectul nu a fost pe masura intentiei initiale. Ca atare, de fiecare data cand analizam masurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- „Nu am discutat despre reducerea TVA la alimente. Oricum, in situatii de criza, s-a demonstrat ca atunci cand exista aceste fluxuri de preturi si cresteri de preturi, reducerea TVA a fost foarte repede absorbita in pret si efectul nu a fost pe masura intentiei initiale. Ca atare, de fiecare data cand…

- Guvernul ia in calcul sa revina la schema de compensare a pretului la carburanti cu 50 de bani pentru o perioada de trei luni, au precizat surse guvernamentale pentru News.ro.Executivul ia in calcul in cazul cresterii preturilor la carburanti sa reintroduca masura de compensare a pretului…

- Minerii din Complexul Energetic Oltenia (CEO) se plang ca nu mai pot sa mearga pe jos la punctele de lucru. Inspectoratul Teritorial de Munca Gorj a decis ca transportul de persoane sa fie oprit in carierele miniere. Motivul are legatura cu numeroasele deficiențe constatate la vehiculele care transporta…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat in ultima ședința de Guvern din acest an ca de la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani/litru la carburanți. Motivul este ca prețurile au scazut, iar in cazul in care vor crește din nou, masura de protecție poate fi reintrodusa.„Daca inițial masura nu parea sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat in ultima ședința de Guvern din acest an ca de la 1 ianuarie dispare compensarea de 50 de bani/litru la carburanți. Motivul este ca prețurile au scazut, iar in cazul in care vor crește din nou, masura de protecție poate fi reintrodusa.„Daca inițial masura nu parea sa…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat, miercuri, ca Guvernul nu va mai prelungi masura de compensare cu 50 de bani a pretului la carburant, dar este pregatit sa o aplice din nou in cazul in care preturile vor avea o evolutie care sa depaseasca puterea de cumparare a cetatenilor."Trebuie sa ma refer la compensarea…

- Premierul Nicolae Ciuca a anunțat miercuri ca, incepand cu data de 1 ianuarie, se suspenda compensarea cu 50 de bani a prețului la pompa al carburanților. „Daca inițial masura nu parea sa fie una care sa produca efecte, la sfarșitul anului putem sa constatam ca a fost o masura buna”, in condițiile in…

- Premierul Nicolae Ciuca a anuntat la inceputul sedintei de Guvern de luni ca va fi dezbatut un proiect de ordonanta de urgenta in baza caruia 1,25 de miliarde de euro din fonduri europene vor fi utilizate pentru cresterea eficientei energetice a blocurilor, informeaza Agerpres."In agenda de astazi avem…