Stiri pe aceeasi tema

- BUCURESTI, 22 iun – Sputnik, Doina Crainic. Ministrul german de Externe, Heiko Maas, a declarat, intr-un interviu pentru cotidianul italian La Repubblica publicat luni, ca Germania va susține pe deplin incheierea unui pact european privind migrația, precizand in același timp ca este necesar un progres…

- CHIȘINAU, 17 iun - Sputnik. Donald Trump a remarcat ca SUA nu au putut opri Nord Stream 2 la summitul de la Geneva, ceea ce, in opinia lui, era important de facut, anunța RIA Novosti. "Nu am primit nimic, am dat scena Rusiei, nu avem nimic", a spus el intr-un interviu acordat Fox News. Potrivit…

- BUCURESTI, 7 iun – Sputnik, Doina Crainic. Exercițiile „Arctic Challenge” (ACE), organizate de Finlanda, Suedia și Norvegia, sunt programate sa aiba loc in perioada 7-18 iunie 2021 la baza aeriana Rovaniemi din Finlanda, baza norvegiana Bodo și baza suedeza Lulea. © AP Photo / Alexei DruzhininMaia…

- BUCURESTI, 29 mai – Sputnik, Doina Crainic. In perioada 14 - 21 mai, rezervele valutare deținute de Federația Rusa au crescut cu 1,2%, ajungand la 600,9 miliarde de dolari (aproape 500 de miliarde de euro), a anunțat joi, 27 mai, Banca Centrala a Rusiei, citata de Sputnik France. © Sputnik / Максим…

- BUCUREȘTI, 28 mai – Sputnik. Rusia este gata de o normalizare a relațiilor cu Uniunea Europeana, insa in baza principiului egalitații in drepturi, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, Serghei Lavrov. © Sputnik / Владимир СергеевConsiliul European ramane la formula ostila fața…

- BUCURESTI, 25 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intalnirea dintre presedintele rus și cel american este programata pentru 15 și 16 iunie la Geneva, informeaza CNN, referindu-se la surse din administrația Biden, iar purtatorul de cuvant de la Casa Alba refuza sa comenteze aceste informații. © Sputnik…

- BUCUREȘTI, 24 mai - Sputnik. Deschiderea frontierelor UE pe fondul introducerii diferitelor tipuri de certificate „covid” nu ar trebui sa duca la discriminare, este important sa se țina seama de existența vaccinurilor „non-occidentale”, a declarat ministrul rus de externe Serghei Lavrov. …

- BUCUREȘTI, 21 mai - Sputnik. Rusofobii și politicienii fara scrupule incearca sa bata in istorie, sa justifice infractorii naziști și sa impinga ideile de revizuire a rezultatelor celui de-Al Doilea Razboi Mondial, a declarat președintele rus Vladimir Putin. © Photo : Facebook / Maia SanduCe…