Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 22 apr – Sputnik. In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 982 de traversari. Un numar mai mare a fost inregistrat pe sensul de intrare in Republica Moldova - 1 015 traversari de persoane, dintre care 436 treceri la frontiera moldo-romana…

- In ultimele 24 de ore, in punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 219 traversari. Pe sensul de intrare in Republica Moldova - 585 traversari persoane, dintre care 305 treceri la frontiera moldo-romana și 280 treceri la frontiera cu Ucraina. Cele mai tranzitate puncte de trecere…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 1 219 traversari. Pe sensul de intrare în Republica Moldova - 585 traversari persoane, dintre care 305 treceri la frontiera moldo-româna și 280 treceri la frontiera cu Ucraina. …

- CHIȘINAU, 19 apr – Sputnik. Un numar de 2.086 de traversari ale frontierei de stat raporteaza Inspectoratul General al Poliției de Frontiera al MAI din dimineața zilei de 18 aprilie pani in dimineața de 19 aprilie. © Photo : Miroslav Rotari. IGSU: Nimanui nu-i este permisa intrarea in localitațile…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 3 211 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 2 351 traversari persoane (în creștere cu 19% fața de ziua precedenta) dintre…

- UPDATE – Grupul de Comunicare Strategica a precizat sambata ca 140 de persoane infectate cu noul coronavirus au murit si nu 141 de persoane cum se anuntate anterior. ‘Conform ultimelor precizari ale INSP, in prezent la nivel national sunt inregistrate 140 decese. Cazul 137 de la Galati se infirma. Persoana…

- În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 2 822 traversari. Un numar mai mare a fost înregistrat pe sensul de intrare în Republica Moldova - 1 836 traversari persoane, dintre care 1 113 treceri la frontiera moldo-româna,…

- In ultimele 24 de ore, peste 35 de mii de persoane au traversat hotarul Republicii Moldova. Mai mult de jumatate dintre calatori au revenit in tara. Potrivit Poliției de Frontiera, cele mai solicitate puncte de trecere sunt Leușeni, Aeroportul International Chișinau si Sculeni.