- John Bolton, consilier prezidential american pentru Securitatea Nationala, a declarat duminica in cadrul unei emisiuni televizate ca Guvernul Statelor Unite nu a fost implicat in atacul din Venezuela din timpul discursului presedintelui Nicolas Maduro, relateaza Reuters.

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro a declarat sâmbata seara ca s-a încercat asasinarea sa, acuzându-l pe presedintele columbian Juan Manuel Santos ca se afla în spatele "atentatului" comis cu drone

- Casa Alba a subliniat luni ca Statele Unite nu recunosc anexarea Peninsulei Crimeea la Rusia, la cateva zile dupa unele afirmatii ambigue facute de presedintele american, Donald Trump, pe aceasta tema, relateaza AFP."Nu recunoastem tentativa Rusiei de a anexa Crimeea. Sanctiunile impotriva…

- Donald Trump și Vladimir Putin au convenit asupra locului și a datei unei viitoare intalniri care nu va avea loc nici in Statele Unite și nici in Rusia, a anunțat consilierul președintelui rus, Yuri Ușakov, potrivit The Guardian. Administrațiile celor doua super-puteri urmeaza sa anunțe in cursul zilei…

- Statele Unite îsi mentin sanctiunile împotriva Venezuelei dupa ce un misionar american a fost eliberat sâmbata din aceasta tara, a anuntat vicepresedintele Mike Pence printr-un mesaj în reteaua Twitter, semnalat de Reuters. "Foarte bucuros ca Josh Holt este…

- Guvernul din Venezuela l-a eliberat pe americanul Josh Holt, care era retinut din 2016 sub acuzatia de posesie de arme, conform presedintelui american Donald Trump si senatorului din Utah Orrin Hatch, scrie Reuters, conform news.ro.Eliberarea lui Holt, un misionar din Utah, vine in pofida…

- Presedintele venezuelean Nicolas Maduro, reales duminica intr-un scrutin foarte criticat de comunitatea internationala si in urma caruia Statele Unite au impus noi sanctiuni, le-a replicat expulzand doi dintre reprezentantii americani la Caracas cu cel mai inalt rang, relateaza AFP, conform news.ro.”L-am…

- Statele Unite nu vor recunoaste rezultatele alegerilor prezidentiale care se desfasoara duminica in Venezuela, a declarat John Sullivan, adjunct al secretarului de stat american, citat de Reuters. Oficialul american a afirmat ca reactia la scrutin va fi discutata luni, la o reuniune a G20 la Buenos…