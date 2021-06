Stiri pe aceeasi tema

- Interesul pentru vaccinare continua sa scada Centru de vaccinare anti-Covid din București. FOTO: Razvan Stancu. Interesul populației pentru vaccinarea a scazut dramatic în ultima perioada, ieri doar puțin peste 8.200 de persoane fiind imunizate cu prima doza. …

- „In materie de campanie de vaccinare e loc de mai bine. In mediul urban mare ne-am miscat bine, dar in urbanul mic si mediul rural trebuie sa marim numarul de caravane mobile, sa facem o popularizare mai buna, sa implicam toti factorii de influenta din comunitatile locale - primari, preoti, medici,…

- Valeriu Iftime, finanțatorul de la FC Botoșani, a anunțat ca Andrei Chindriș (22 de ani) va fi lasat sa plece. Fundașul central Andrei Chindriș, in trecut subiectul negocierilor intre FCSB și FC Botoșani, are șanse mari sa plece de la echipa moldoveana. Dar nu la FCSB, unde fotbalistul nu iși dorește…

- Medicii de familie recunosc. In Maramureș interesul pentru vaccinarea impotriva noului coronavirus a scazut foarte mult. Acum este nevoie ca medicul de familie sa duca munca de lamurire cu pacienții ca sa se vaccineze. Poate asta explica și numarul mic de medici de familie care au acceptat sa vaccineze…

- Somajul a explodat! Judetele Vaslui și Dolj au cei mai multi oameni care nu isi gasesc de lucru. Acolo, industria e la pamant, infrastructura lasa de dorit, iar autoritatile locale nu prea au fost preocupate sa creeze noi locuri de munca in ultimii ani. T

- FCSB are meci cu FC Botoșani, dar casele de pariuri regleaza cotele pentru confruntarea roș-albaștrilor cu Academica Clinceni. Cu cinci zile inainte de meci, mai multe agenții au ales sa scada destul de mult cotele pentru unele pariuri. Partidele dintre FCSB și Academica Clinceni au fost mereu in centrul…

- Nici o oferta nu a fost depusa pentru licitația in legatura cu achiziționarea vaccinului impotriva Covid-19, anunța Centrul pentru Achizitii Publice Centralizate in Sanatate. In continuare, instituția desfașoara negocieri cu producatorii de seruri.