Danemarca evaluat dur in propria tara dupa meciul cu Romania din ultima etapa a grupei E. Cu toate ca Danemarca a invins categoric Romania cu 39-23, in etapa a 3-a la Campionatul Mondial feminin de handbal, specialistul televiziunii daneze nu a acordat nicio nota maxima sau macar un 9 jucatoarelor scandinave! Probabil pentru ca Romania a jucat modest, iar Danemarca are pretenții la caștigarea titlului mondial și trebuie sa se bata pentru supremație cu naționale ...