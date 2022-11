Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat de presa emis de Ministerul turc al Apararii, Akar a cerut continuarea initiativei cerealelor, ”care aduce o mare contributie la solutionarea crizei alimentare globale si arata ca toate problemele pot fi rezolvate prin cooperare si dialog”. De asemenea, Akar a cerut ca decizia…

- Rusia a declarat sambata ca a suspendat participarea la acordul intermediat de ONU pentru exportul de produse agricole din porturile ucrainene, in urma atacurilor asupra flotei sale din Crimeea anexata Rusiei. Deoarece Ucraina nu are permise de la Centrul Comun de Coordonare al schemei pentru a trece…

- ”Avand in vedere actul terorist al regimului de la Kiev cu participarea unor experti britanici impotriva unor nave ale Flotei ruse la Marea Neagra si a unor nave civile mplicate in securitatea culoarelor cerealiere, Rusia isi suspenda participarea la punerea in aplicare a acordului privind exporturile…

- ”Acordul Marii Negre” – cum mai este numit documentul -, semnat la 22 iulie de catre ONU, Ucraina, Rusia si Turcia, a permis exportarea a peste noua milioane de tone de ecereale ucrainene si alinarea crizei aliemtare mondiale cauzate de Razboiul rus in Ucraina, insa incertitudini in centrul carora se…

- Centrul Comun de Coordonare (CCC) din Istanbul, insarcinat cu controlul si monitorizarea exporturilor de cereale ucrainene din porturile ucrainene de la Marea Neagra, a autorizat pentru joi, 8 septembrie, plecarea altor cinci nave, cu cereale la bord, din porturile ucrainene Ciornomorsk, Odesa si Iujni,…

- Turcia a acuzat marti ”mai multe tari membre ale NATO” ca doresc sa prelungeasca razboiul din Ucraina si de asemenea ”doresc sa saboteze” acordul dintre Moscova si Kiev privind exportul cerealelor ucrainene si a ingrasamintelor rusesti, relateaza agentia EFE, preluata de Agerpres. ”Exista in Occident…

- Centrul Comun de Coordonare din Turcia, care monitorizeaza implementarea acordului, a estimat cantitatea totala de cereale si produse alimentare exportate din trei porturi ucrainene de la Marea Neagra, de cand a fost incheiat acordul, la 721.449 de tone. Exporturile de cereale ale Ucrainei au scazut…

- ”Datorita participarii dumneavoastra directe si cu medierea ONU, a fost rezolvata problema aprovizionarii cu cereale ucrainene din porturile Marii Negre. Livrarile au inceput deja. Vreau sa va multumesc pentru acest lucru si pentru faptul ca, in acelasi timp, a fost luat un pachet de decizii privind…