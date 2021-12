Stiri pe aceeasi tema

- Aflat in vacanta in Dubai, Dan Negru l a provocat pe Florin Piersic la o intrecere intr o cursa de inot.Intr o postare pe pagina sa de pe Facebook, Dan Negru relateaza ca a pierdut un pariu pe care l a facut cu marele actor, caruia i a spus ca va pierde cursa de 100 m liber la inot.Suma pusa la bataie…

- Este o ancheta la Seminarul Teologic din Galati, deoarece mama unei eleve a reclamat ca fiica ei a fost impinsa pe scari de o colega si s-a ales cu o leziune la piciorul drept. Reprezentantii Inspectoratului Scolar spun ca au vizionat imaginile de pe camerele de supraveghere si nu confirma incidentul.…

- Cu toate ca isi planificase de mult timp o vacanta alaturi de intreaga familie in Dubai, Ela Craciun a fost la un pas de a-si anula intreaga deplasare, de teama riscurilor implicate de o calatorie in actualele conditii. Dupa o verificare amanuntita a masurilor de protectie impuse in Dubai, Ela Craciun…

- Divorț șocant in lumea fotbalului. Este vorba despre un caz de infidelitate. Desparțire cu rasunet in lumea fotbalului S-au certat, s-au impact și acum anunța ca divorțeaza. Femeia a gasit dovezi ca a fost inșelata in telefonul partenerului sau. Este vorba despre Wanda Nara și Mauro Icardi. Blondina…

- In urma cu cateva zile, Gabi Badalau a decis sa plece cu cei doi fii ai lui departe de frigul din Romania. Așadar, celebrul afacerist și-a dus copiii in Dubai, intr-o vacanța exclusivista in adevaratul sens al cuvantului. Ei bine, cei trei nu au plecat singuri, ci insoțiți. Iata cine este femeia care…

- Au aparut numeroase zvonuri din care reiese ca Lena Preda și soțul ei, Sonny Flame, s-ar fi desparțit, insa vedeta iși ține fanii la curent pe rețelele de socializare de fiecare data cu toate lucrurile frumoase din viața ei și a marturisit ca povestea lor de dragoste continua la fel de frumos ca și…

- Dupa doi ani de la anunțul separarii, Gabi Badalau a plecat in sfarșit cu baieții sai intr-o vacanța in strainatate. Fiul de milionar a ales o locație exclusivista, astfel ca faimosul Dubai e cel in care petrec acum zile cu soare departe de Romania.

- Fericire mare pentru Brigitte și Florin Pastrama pentru ca cei doi soți se pregatesc sa plece intr-o vacanța exclusivista in Dubai. Astfel, cei doi parteneri au facut ultimile pregatiri inainte de a pleca in calatorie și au fost nevoiți sa lase pe cineva responsabil in țara care sa se ocupe de treburi…