Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a facut un anunț de ultim moment! Valorile termice sunt mai ridicate decat cele specifice in aceasta perioada, pe teritoriul Romaniei. Iata daca avem parte de zapada in luna februarie și ce spun meteorologii!

- ANM anunța ca temperaturile vor fi mai ridicate decat cele specifice acestei perioade in urmatoarele patru saptamani. Vremea va fi mai calda decat in mod obisnuit la nivelul intregii tari, si de Anul Nou , iar ninsorile vor fi prezente doar la altitudini de peste 1.800 de metri, a declarat, joi, pentru…

- Temperaturi anormale și aer tropical peste Romania: Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Temperaturi anormale și aer tropical peste Romania: Prognoza meteo pentru urmatoarele 4 saptamani Administrația Naționala de Meteorologie a emis prognoza pe o luna pentru Romania. Afla cum va fi vremea,…

- Joi, 22 decembrie 2022, temperaturile se vor menține ridicate pentru aceasta perioada din an in cea mai mare parte a Romaniei. Administrația Naționala de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru joi, 22 decembrie 2022. Valorile termice vor fi in continuare ridicate pentru aceasta perioada din…

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat cum va fi vremea de Craciun și de Revelion. Meteorologii anunța ca de Craciun, la munte, temperaturile vor fi mai ridicate decat media acestei perioade. Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana in regiunile centrale,…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice in cea mai mare parte a tarii, pana la mijlocul lunii decembrie, dupa care se vor situa in jurul celor specifice perioadei, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala de Meteorologie (ANM). Regimul pluviometric…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 7 – 14 noiembrie, iar regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile sud-vestice, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia Nationala…

- Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 7 - 14 noiembrie, iar cantitațile de precipitații vor fi deficitare in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in regiunile sud-vestice, potrivit prognozei pe patru saptamani, publicata de Administratia…