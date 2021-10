Stiri pe aceeasi tema

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 527 de persoane diagnosticate cu COVID și 36 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 607 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 227 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 21 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 388 de persoane diagnosticate cu COVID și 32 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 632 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 184 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 16 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 299 de persoane diagnosticate cu COVID și 27 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 621 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 151 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, 20 pacienți…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 99 de persoane diagnosticate cu COVID (ieri erau 95) și 19 suspecte de infecția cu noul coronavirus. infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 16 persoane. Din totalul celor 613 pacienți internați in Spitalul Județean de…

- Numarul cazurilor de COVID-19 si a celor grave cu aceasta patologie ce necesita internare la ATI creste continuu, in prezent, in Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Suceava. Luni a fost raportat un numar de 26 de cazuri, dintre care 11 in stare grava si trei dintre acestia in Sectia ATI, unul intubat.In…

- La nivelul județului, in ultimele 24 de ore nu a fost internata nicio persoana suspecte de infecție cu Covid – 19, in același interval de timp fiind externate 3 persoane. Din totalul celor 583 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 3 pacienți sunt diagnosticați…

- Astazi dimineața, in spitalele sucevene erau internate 5 persoane diagnosticate cu COVID și 18 suspecte de infecția cu noul coronavirus. Din totalul celor 483 pacienți internați in Spitalul Județean de Urgența „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 4 pacienți sunt diagnosticați cu Covid-19, cu forme medii, 14…