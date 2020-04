Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus este de neoprit! Un barbat din Suceava, plecat in Germania la munca s-a spanzurat, dupa ce patronii nu i-au permis sa vina acasa de sarbatori. Familia este devastata!

- Prefectul judetului Suceava, Alexandru Moldovan, a anuntat ca in ultimele 24 de ore fortele de ordine implicate in menținerea ordinii și siguranței publice, pe raza județului Suceava au totalizat 382 cadre M.A.I., din care 302 polițiști, 68 jandarmi și 4 polițiști de frontiera și 92 polițiști locali…

- Șefa Agenției pentru Ocuparea Forței de Munca, Mirela Adomnicai, a declarat astazi intr-o intervenție telefonica la Radio Top ca, la ora actuala, la nivelul județului nostru sint 24.000 de contracte de munca suspendate pentru șomaj tehnic, iar cea mai afectata este industria ospitalitații HORECA, dar…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, a anunțat o masura fara precedent – municipiul Suceava și opt comune limitrofe intra in carantina pe perioada starii de urgența. Evoluția cazurilor din județul Suceava, denistatea cazurilor, riscul raspandirii infecțiilor (…) au facut ca, in aceasta seara, sa luam…

- Pandemia declanșata de virusul Covid-19 a paralizat pur și simplu activitatea sportiva din Romania și implicit și pe cea din Suceava. Cel mai titrat club din județ, Clubul Sportiv Municipal din Suceava, a fost nevoit sa inchida toate bazele de care dispune. ”Am urmat cu exactitate dispozițiile Direcției…

- Un preot din Suceava, care s-a urcat beat la volan și a lovit cu mașina trei femei in luna noiembrie 2018, și-a aflat sentința. Una dintre femei a murit pe loc, iar preotul a parasit locul accidentului.

- Un barbat in varsta de 34 de ani, din Piatra Neamt, a murit intr-un accident rutier petrecut marti, in jurul orei 11.00, pe E 85, la iesirea din Suceava spre Falticeni, in zona metrului de autostrada. La volanul masinii care a lovit violent pietonul era Ioan Bancescu, fost prefect de Suceava, in ...

- Liderul PSD Suceava, senatorul Ioan Stan, i-a transmis președintelui Consiliului Județean, Gheorghe Flutur, ca fostul Guvern PSD a aprobat alocarea unui elicopter SMURD județului Suceava. Afirmația lui Ioan Stan a fost facuta dupa ce Gheorghe Flutur a anunțat, luni, ca Ministerul Afacerilor Interne…