Stiri pe aceeasi tema

- Studiu EY 56% dintre romani spun ca vor face cheltuieli mai mari in perioada sarbatorilor din decembrie 2023 – ianuarie 2024, comparativ cu anul trecut, rezulta din EY Consumer Index 2023, care cerceteaza obiceiurile de consum ale romanilor. Studiul a fost efectuat in luna decembrie 2023 și evidențiaza…

- Baba Alhassan (23 de ani) a jucat astazi ultimul meci la Hermannstadt inainte de a face pasul la FCSB. Mijlocașul ghanez a fost integralist in remiza cu Sepsi OSK, 1-1, iar din ianuarie va imbarca echipamentul actualului lider din Superliga. Alhassan a costat-o pe FCSB 600.000 de euro. El nu a jucat…

- Posesorii de pisici prezinta un risc mai ridicat de a suferi de schizofrenie, comparativ cu restul persoanelor, arata datele unui studiu realizat de cercetatorii australieni din cadrul universitații Queensland. Cercetatorii au ajuns la aceasta concluzie dupa ce au analizat 17 studii despre schizofrenie…

- Doi bistrițeni au dat in judecata Primaria Bistrița prin primar, dar și pe Floare Gaftone – secretarul general al municipiului, și pe Monica Pop – arhitectul șef al municipiului, dupa ce au fost obligați de instanța sa demoleze un imobil construit in 2006 in baza unei autorizații construire eliberate…

- Horoscopul zilei de 18 noiembrie 2023. Taurii au toate șansele sa termine o sarcinaHoroscopul zilei de 18 noiembrie 2023 spune ca Taurii au toate șansele sa termine o sarcina in care erau implicați de ceva timp. Nativii acestei zodii au o stare buna și se folosesc de toata energia lor ca sa duca…

- Un studiu al Parlamentului European despre stimulentele financiare primite de companiile farmaceutice a fost retras peste noapte de pe site-ul institutiei. Jurnalistii de la Politico au incercat sa afle care e motivul. Ce au descoperit?Grupul pentru viitorul stiintei si tehnologiei, o comisie fara puteri…

- Studiul de fezabilitate, indicatorii tehnico-economicim descreierea sumara a investiției și contribuția de la bugetul local pentru proiectul ”Stații de reincarcare vehicule electrice” au fost documentele aprobate vineri, 27 octombrie, in cadrul unei ședințe extraordinare de indata a Consiliului Local…

- Mașinile de lux iși pot pierde de la 40% pana la aproape 60% din valoare in primii patru ani, releva un studiu recent efectuat de Carvago.com, care a luat in calcul mai multe modele produse in 2019. In același timp, mașinile de clasa medie sau mica iși pierd doar 15-26% din valoare, spune și Andrei…