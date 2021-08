Nici scandalul dosarelor lui Cîțu din SUA nu convinge USR-PLUS să iasă de la guvernare Nici problemele penale ale premierului Florin Cițu și nici imprumutul nereturnat unei banci din SUA nu-i conving pe cei de la USR-PLUS sa iasa de la guvernare. Co-președintele USR-PLUS Dacian Cioloș a dat asigurari, luni, ca vor rupe coaliția doar daca nu se fac reforme, niciun alt motiv nefiind suficient pentru asta. “USR PLUS nu […] The post Nici scandalul dosarelor lui Cițu din SUA nu convinge USR-PLUS sa iasa de la guvernare appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- USR PLUS a decis sa nu sustina noul Plan National de Dezvoltare Locala (PNDL), in valoare de 50 de miliarde de lei, anuntat la inceputul saptamanii de liderul PNL Ludovic Orban si de premierul Florin Citu. Intr-un comunicat de presa, USR PLUS subliniaza ca ”nu va sustine un nou PNDL cu alocari din pix”.…

- Informația ca Florin Cițu a fost inchis 2 zile in SUA, in urma cu 20 de ani, pentru ca a fost prins baut la volan a facut inconjurul internetului inca de la ora 12, premierul avand o reacție o ora mai tarziu, la briefingul ședinței de guvern, la ora 13. Daca ceilalți lideri politici, de […] The post…

- Informația ca Florin Cițu a fost inchis 2 zile in SUA, in urma cu 20 de ani, pentru ca a fost prins baut la volan a facut inconjurul internetului inca de la ora 12, premierul avand o reacție o ora mai tarziu, la briefingul ședinței de guvern, la ora 13. Daca ceilalți lideri politici, de […] The post…

- Elena Cristian, redactor sef DC BUSINESS, vine cu o intrebare cheie dupa ce premierul Florin Citu a spus ca peste 1% dintre romani castiga salarii nete de peste 3000 de euro pe luna. “Premierul Citu a facut astazi o declarație cu care sunt de acord 100%:“Avem cele mai multe salarii mari in euro nete”.…

- Florin Cițu a anunțat, marți, dupa ședința coaliției, ca ministerului Tramsporturilor ii va fi alocata in plus suma de 625 milioane de lei, dupa disucuțiile cu ministrul Catalin Drula și copreședintele USR PLUS Dacian Cioloș. „La Transporturi, asa cum v-am spus, au cerut pentru subventii si pentru asistenta…

- UPDATE Alin Nica, susținator declarat al lui Florin Cițu la șefia PNL, a fost ales presedintele PNL Timis in urma votului de sambata al celor peste 800 de delegati prezenti la Conferința de alegeri. Nica a obtinut 579 de voturi, in timp ce contracandidatul sau, Sorin Munteanu a obtinut 221 voturi. Cel…

- In județul Mureș, unul dintre puținele din Ardeal in care PNL nu a caștigat nici Primaria municipiului reședința de județ, nici Consiliul Județean, au avut loc alegeri interne sambata, la eveniment fiind prezenți și premierul Florin Cițu și președintele partidului, Ludovic Orban. In discursul sau, Florin…

- Președintele PNL Ludovic Orban a anunțat, luni, din ședința coaliției desfașurata la Palatul Victoria, ca NU s-a ajuns la un consens pe varianta de desființare a SIIJ, subiect despre care USR PLUS a avertizat ca ar putea sa fie motiv de rupere a coalitiei. „Continuam discuțiile pe aceasta tema. Toate…