- In aprilie și in prima jumatate a lunii mai, volumul tranzacțiilor electronice inregistrate pe teritoriul Ucrainei a crescut, transmite serviciul de presa al bancii ucrainene PrivatBank, citat de agenția de știri Ukrainski Novini. Plațile vizeaza achiziția de bunuri și sectorul alimentar, in principal.…

- Poliția Romana atrage atenția ca zilele acestea circula o noua modalitate de inșelaciune a infractorilor cibernetici.Infractorii trimit, de aceasta data, sms-uri, și ii indeamna pe cei care le primesc sa acceseze link-uri. Odata accesat link-ul, aceștia pot avea acces la datele personale,…

- Trupele ruse au lansat o ofensiva in sud, in direcția Gulyaipol, regiunea Zaporozhye, a declarat consilierul prezidențial Oleksi Arestovici in emisiunea canalului Feygin Live, relateaza agenția ucraineana de știri Ukrainski Novini. „In cele din urma, fața sudica a gruparii ruse s-a pus in mișcare.…

- Dupa doi ani de pandemie care ne-au ținut inchiși și departe de cei dragi, ieri, duminica 10 aprilie, a avut loc prima procesiune religioasa a catolicilor din Roma, procesiunea „ramurelor de maslin” sau „ziua Floriilor”. In Romania, peste o mie de credincioși din București au ieșit pe strazile…

- 12 jurnaliști au fost uciși iar alți 10 au suferit diverse rani in razboiul din Ucraina, pana la sfarșitul saptamanii trecute. Anunțul a fost facut de procurorul general Iryna Venediktova pe pagina sa de Facebook, conform agenției ucrainene de știri Ukrainski Novini. Pana pe 26 martie, potrivit Registrului…

- Chiria unui apartament in regiunile ucrainene neafectate de razboi a crescut și de patru – cinci ori, determinand autoritațile locale sa ia atitudine. Este cazul lui Oleksandr Simchyshyn, primaru in Hmelnițki, un oraș din vestul Ucrainei, care a declarat ca va sesiza administrația militara despre proprietarii…

- Ucraina a primit in ultima saptamana cantitați mari de ajutoare de prima necesitate, precum mancare, haine și medicamente, dar și echipamente militare, a afirmat, marți, premierul ucrainean, Denis Smihal. “Circa 3.000 de camioane cu 20.000 de tone de produse alimentare, haine, medicamente si echipamente…

- Rusia a anunțat luni noi „coridoare umanitare” pentru evacuarea civililor aflați sub tirul atacurilor, dar oamenilor li se permite sa se refugieze doar in Rusia și in Belarus. Kievul a respins aceasta decizie, pe care o considera „imorala”, relateaza Reuters.