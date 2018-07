Stiri pe aceeasi tema

- Considerat candva cel mai valoros fotbalist din campionatul intern, Denis Alibec (27 de ani) a ajuns intr-o situatie cumplita. Prestatiile modeste si actele de indisciplina ale atacantului au facut ca acesta sa cada in dizgratia celor de la FCSB. Patronul Gigi Becali si antrenorul Nicolae Dica nu vor…

- Fostul antrenor al ros-albastrilor, Laurențiu Reghecampf, susține ca performanțele pe care le-a obținut ii apasa pe cei care i-au urmat in funcție, il asigura pe Nicolae Dica de faptul ca "nu are de ce sa-i fie teama din partea mea", dar il si urecheaza pe tehnician in cazul Denis Alibec: "Nu-i dai…

- Cristi Sapunaru, fundașul celor de Kayserispor, a vorbit despre situația lui Denis Alibec la FCSB și crede ca nu doar atacantul de 27 de ani este de vina. "Nu ințeleg ce se intampla cu Alibec. Am vorbit cu el și nu-i este ușor. Nu mi se pare normal ce se intampla cu Denis. Acum 6 luni era vazut ca cel…

- Antrenorul echipei de fotbal FCSB, Nicolae Dica, a anuntat, sambata, intr-o conferinta de presa, ca atacantul Denis Alibec nu a fost exclus din lot, dar a mentionat ca acesta nu va evolua nici in partida cu Astra Giurgiu de duminica. "Denis Alibec nu a fost exclus din lot. El s-a antrenat…

- Finalul de campionat in Liga I este marcat de scandalul din tabara FCSB, care s-a soldat cu excluderea din lot a lui Denis Alibec. Se pare ca motivul acestui scandal este un schimb de replici care a avut loc intre Alibec și Dica, iar jucatorul i-a fi spus antrenorului ”ești o pușcarie de antrenor”.Citește…

- Denis Alibec nu este singurul jucator cu care Nicolae Dica este in conflict. Valerica Gaman, fundaș sosit in pauza de iarna, este la randul sau nemulțumit de tratamentul pe care il primește din partea antrenorului. Dica a avut recent un conflict și cu Gaman, dezvaluie surse GSP. Valerica s-a enervat…

- "Alibec nu va face parte din lot nici la meciul cu Astra. Asa am considerat ca nu trebuie pastrat in lot la partida cu Universitatea Craiova. Eu am luat aceasta decizie si cred ca nu va face parte din lot nici la meciul cu Astra. Depinde ce se va intampla in aceasta saptamana", a declarat Nicolae…

- Marius Șumudica, unul dintre numele vehiculate pentru inlocuirea lui Nicolae Dica pe banca celor de la FCSB, a vorbit in exclusivitate pentru GSP.ro despre acest zvon și le-a oferit cateva sfaturi foștilor sai elevi, Denis Alibec și Constantin Budescu. - Domnule Șumudica, am vazut ca sunteți pe lista…