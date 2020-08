Nici OMS nu mai recomanda Kaletra și Plaquenil în tratamentul COVID-19. Pacienții românii le primesc încă în spitale Ministerul Sanatații este obligat sa actualizeze protocolul de tratament pentru COVID-19, dupa ce nici OMS nu mai susține folosirea a doua medicamente controversate, unul pentru efectele severe adverse (Kaletra), altul pentru dovezile nesemnificative ca imbunatațește starea pacienților (Plaquenil). Chiar și acum, un pacient internat dupa un test pozitiv de Covid-19 in Romania primește automat macar […] The post Nici OMS nu mai recomanda Kaletra și Plaquenil in tratamentul COVID-19. Pacienții romanii le primesc inca in spitale appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online… Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania va primi de la Comisia Europeana, in 3 tranșe, 25.157 de flacoane de Veklury (Remdesivir) pentru tratarea pacienților cu COVID -19 eligibili, in cadrul contractului finanțat și semnat de Comisia Europeana cu compania farmaceutica producatoare, anunța Ministerul Sanatații. Antiviralul Remdesivir…

- Romanii nu vor putea calatori in scop turistic in Cipru, iar in cazul in care calatoresc in alte scopuri decat cele turistice, perioada de izolare de 14 zile va fi obligatorie, a anuntat MAE sambata seara. Conform noilor masuri, autoritațile cipriote au inclus Romania pe lista statelor din categoria…

- Probele prelevate pentru testarea COVID-19 in Romania ar fi putut fi compromise din cauza unei traduceri a specialiștilor din Ministerul Sanatații, afirma șefa Laboratorului de Genetica din cadrul INML Mina Minovici, un medic legist cu experiența profesionala de 28 de ani. O parte dintre desele erori…

- In trei luni de pandemie, cu 1.437 morți cauzate, scriptic, de Covid-19, in Romania nu a fost efectuata nicio autopsie in scop științific! Au fost facute, in schimb, mai puțin de 10 autopsii in cazul unor morți suspecte sau in care, pe probe necroptice, au fost confirmate infecții SARS-CoV-2. Așa reiese…

- Coalitia Organizatiilor Pacientilor cu Afectiuni Cronice din Romania (COPAC) cere intervenția Avocatului Poporului, intrucat, chiar și in condiții epidemiologice mai bune, sunt internate in spitale doar urgentele, iar bolnavi de tuberculoza, HIV, hepatite, care au nevoie de ingrijire specializata, nu…

- Asociația Pacienților din Romania susține ca a primit reclamații privind bolnavii non-COVID, care au fost reprimiți in spitale, dar li s-a cerut sa iși faca pe cheltuiala proprie, testul pentru noul coronavirus, pentru a fi primiți in unitatea medicala. Regulile Institutului National de Sanatate Publica…

- Anunțul a fost facut de presedintele Comisiei de anestezie si terapie intensiva din Ministerul Sanatatii, Dorel Sandesc. Potrivit acestuia, in prezent, plasma recoltata de la pacienti care s-au vindecat dupa ce s-au infectat cu noul coronavirus se poate administra doar in anumite conditii celor aflati…

- Ministerul Sanatații a modificat, vineri, protocolul de tratament pentru pacienții confirmați cu infecție cu coronavirus in Romania. Principalele modificari sunt dispariția paracetamolului din schema de tratament pentru pacienții cu forme ușoare de Covid-19 și introducerea antiviralului rusesc umifenovir…