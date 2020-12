Presedintele Klaus Iohannis a convocat sedinta Consiliului Suprem de Aparare a Tarii (CSAT) pentru joi, de la ora 15.00 la Palatul Cotroceni, prin sistem de videoconferinta. La reuniune la care urmeaza sa fie discutata Strategia de vaccinare anti-COVID-19 in Romania va participa si premierul Ludovic Orban. Președintele Romaniei bifeaza astfel o serie de aproape 2 saptamani de ieșiri publice care s-au lasat cu declarații politice pro-PNL, ceva fara precedent pentru el daca ținem cont ca in anii anteriori de mandat ne obișnuise cu pauze foarte lungi in ieșirile publice.

