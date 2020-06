Nici o zi fără instabilitate atmosferică Luni, ca aspect, prognoza vremii e asemanatoare cu cea din ziua precedenta. Soarele rasare la ora 05:37. In primele ore ale dimineții se anunța cer mai mult senin, ca apoi, pana spre seara, cerul sa devina parțial noros. Cu probabilitate, pe arii restranse și in zonele de munte se așteapta ploi cu descarcari electrice, insoțite pe alocuri de grindina. Vantul va bate slab spre moderat cu unele intensificari de scurta durata mai ales pe timpul averselor. Soarele apune la ora 21:17. Valorile minime se incadreaza intre 15 și 20 de grade, iar cele maxime intre 24 și 26 de grade. Marți, vremea… Citeste articolul mai departe pe replicahd.ro…

