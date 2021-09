Nici o dovadă științifică a "sindromului Havanei", spun cercetătorii cubanezi &"Sindromul Havanei&", o boala misterioasa care a lovit diplomații americani din Cuba și din alte țari, nu este dovedit &"științific&", a declarat luni un grup de cercetatori cubanezi, potrivit AFP.

&"Concluzionam ca istoria sindromului misterios nu este acceptabila din punct de vedere științific, în niciuna dintre componentele sale, și ca a supraviețuit doar datorita utilizarii partinitoare&", subliniaza un grup de 16 cercetatori de la Academia de Științe Cubade (ACC), într-un raport oficial facut public pe site-ul oficial Cubadebate.

Experții subliniaza ca în unele lucrari… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

