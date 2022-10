Stiri pe aceeasi tema

- In mijlocul scandalului de dopaj in care este implicata Simona Halep, fanii tenisului au scos la iveala o serie de declarații dure la adresa lui Patrick Mouratoglou, antrenorul romancei, in contextul in care tot mai multe voci cu greutate din sport arata cu degetul catre staff-ul francez al Simonei.…

- Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a reacționat cu intarziere dupa ce jucatoarea romana de tenis a fost depistata pozitiv la un control de la US Open și suspendata provizoriu din tenis. Francezul a publicat un mesaj de susținere pentru constanțeanca. „In primul rand aș vrea sa spun ce șoc…

- Antrenorul Simonei Halep, Patrick Mouratoglou, a fost destul de rezervat in privința momentului dificil prin care trece constanțeanca, depistata pozitiv la un control de la US Open și suspendata provizoriu din tenis. Marți, francezul a venit cu un mesaj puternic de susținere pentru fosta lidera WTA.…

- Antrenorul Simonei Halep, francezul Patrick Mouratoglou reacționeaza și el dupa cele intamplate cu o zi in urma. Acesta spune ca nu vrea sa faca comentarii dupa ce eleva sa a fost prinsa dopata. „Pentru moment, nu comentez”, a fost replica acestuia, prin intermediul biroului de PR, anunța gsp.ro. Menționam…

- Simona Halep a anunțat, la cateva zile dupa operația suferita la nas, ca nu va mai reveni pe teren in 2022, alegand sa se concentreze in urmatoarele luni pe recuperare și pe odihna. Simona Halep a suferit, la inceputul acestei saptamani, o operație la nas, prin care și-a rezolvat problemele de respirație cu…

- Simona Halep (30 de ani, 6 WTA) pare ca a primit „elixirul tineretii“ de la antrenorul Patrick Mouratoglou (52 de ani). Pentru ca joaca la foc automat si tocmai a castigat al treilea meci la rand, in care a facut furori, in decisiv.

- Simona Halep a triumfat la turneul de categorie WTA 1000 de la Toronto, iar presa internaționala a reacționat, felicitand-o pe eleva lui Patrick Mouratoglou pentru primul trofeu cucerit din ianuarie 2022 incoace (la Melbourne Summer Set 2).

- Simona Halep a cucerit duminica titlul cu numarul 24 din cariera, dupa ce s-a impus in finala de la Toronto (WTA 1000). Dupa meciul cu Beatriz Haddad Maia, fosta lidera mondiala le-a mulțumit fanilor, copiilor de mingi, dar și antrenorului Patrick Mouratoglou.