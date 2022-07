Stiri pe aceeasi tema

- Ziua Independentei, cunoscuta si ca 4 iulie, este o sarbatoare federala in Statele Unite ale Americii SUA . Aceasta zi comemoreaza adoptarea Declaratiei de independenta de pe 4 iulie 1776, in care a fost declarata independenta fata de Regatul Marii Britanii. De asemenea, Ziua Independentei este asociata…

- Turcia se asteapta ca Finlanda si Suedia sa expulzeze cel putin 30 de suspecti de terorism, dupa ce Ankara a acceptat primirea celor doua state nordice in NATO, transmite dpa. Ministrul turc al justitiei, Bekir Bozdag, a declarat miercuri ca tara sa va „reaminti” guvernelor de la Helsinki si Stockholm…

- Dupa succesul primei ediții, secțiunea „Va urma”/ „Coming Up Next”, dedicata devoratorilor de seriale, revine in acest an cu opt titluri noi care au facut furori in Finlanda, Israel, Norvegia, Polonia, Portugalia, Serbia, Statele Unite ale Americii și Suedia.

- Fostul presedinte american da asigurari ca luarea cu asalt a Capitoliului, la 6 ianuarie 2021, in care Statele Unite se cufunda printr-o ancheta parlamentara, era ”una dintre cele mai mari manifestatii din Istorie pentru a-i reda Americii maretia”, relateaza AFP.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat Occidentul ca Rusia va lovi noi tinte daca Statele Unite ale Americii vor incepe sa furnizeze Ucrainei rachete cu raza mai lunga de actiune, a relatat duminica agentia de presa oficiala rusa TASS, citata de Reuters. In cazul in care astfel de rachete vor fi…

- Statele Unite ale Americii vor crea o noua structura in cadrul Departamentului de Stat pentru a coordona politica cu privire la China. Despre acest lucru a declarat Secretarul de Stat american, Anthony Blinken, relateaza RIA Novosti. Noua diviziune se va numi China House. Șeful Ministerului American…

- Oportunitate inedita de a studia și locui in SUA pentru 35 de tineri romani, printre care și o piteșteanca Statele Unite ale Americii finanțeaza un program care le ofera liceenilor din Romania ocazia de a studia la un liceu american și de a locui impreuna cu o familie americana, iar toate costurile…

- Polițiști Direcției de Combatere a Criminalitații Organizate – Structura Centrala efectueaza cercetari intr-o cauza penala, deschisa in urma transmiterii, de catre autoritațile din Statele Unite ale Americii, a unei cereri de comisie rogatorie, care privește mai mulți cetațeni romani, cercetați sub…