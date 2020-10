Nici nu a venit iarna și importăm MASIV gaze din Rusia. Cum am ajuns aici Potrivit datelor Transgaz, se produc zilnic circa 270.000 de Mwh, se importa 47.000 de Mwh din Rusia, via Ucraina (20.000 Mwh, saptamana trecuta - n.r.), alți 8.000 de Mwh din Bulgaria și avem si extracție din depozite. Aceste date arata ca Romania inregistreaza consumuri ridicate de gaze, chiar și in condițiile in care nici macar nu a venit inca frigul, ceea ce sugereaza ca, atunci cand va veni, sunt necesare cantitați suplimentare de gaze in sistem. Iar pentru ca productia este aproape de maxime - 300.000 de Mwh este cam tot ce se poate extrage, ne bazam pe importuri si depozite. Potrivit unor… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

