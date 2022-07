Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrului britanic Boris Johnson, care, potrivit rapoartelor presei, ar putea demisiona, nu-I place foarte mult Rusia, dar nici Moscova nu-l simpatizeaza. Așa a reacționat purtatorul de cuvint al Kremlinului, Dmitri Peskov, relateaza TASS. „In ceea ce il privește pe domnul Johnson insuși, noi…

- Kremlinul, prin vocea purtatorului de cuvant Dmitri Peskov, a comentat joi decizia lui Boris Johnson de a demisiona din fruntea guvernului, afirmand ca premierului britanic nu-i place Rusia și ca nici Moscova, la randul ei, nu-l place, potrivit Reuters.Vorbind in timpul conferinței sale zilnice de presa,…

- Ambasadoarea Marii Britanii la Moscova, Deborah Bronnert, a fost convocata, joi, la Ministerul rus de Externe, care a protestat impotriva remarcilor ”nepoliticoase” ale premierului Boris Johnson la adresa presedintelui Vladimir Putin, fiind o ”retorica injurioasa inacceptabila”, a anuntat diplomatia…

- Moscova nu este de acord cu evaluarile facute de președintele Belarusului dupa mai bine de doua luni de razboi, arata poziția oficiala a președinției ruse, citate de Tass. „Operațiunea militara speciala a Rusiei in Ucraina se desfașoara conform planului”, a declarat vineri purtatorul de cuvant al Kremlinului,…

- „Saptamana aceasta planuiesc negocieri cu domnul Putin”, le-a spus Erdogan jurnaliștilor, relateaza RIA Novosti.Oficialul turc si-a exprimat speranta ca la Ankara sau la Istanbul vor fi luate masuri concrete pentru a rezolva conflictul din Ucrain.Reamintim ca președintele turc Recep Erdogan a avut o…

- Au trecut aproape doua luni de cand Vladimir Putin a declanșat razboiul in Ucraina, iar Rusia a inregistrat pierderi militare considerabile și este tot mai izolata pe plan internațional, confruntandu-se cu sancțiuni fara precedent. Scurta operațiune militara speciala s-a transformat intr-un razboi de…

- Pretul gazelor naturale din Europa a scazut atingand cel mai mic nivel de la inceputul razboiului dintre Rusia si Ucraina. Evolutia vine pe fondul vremii mai calde si a semnalelor de la Kremlin ca strategia privind plata combustibilului in ruble nu este posibila pe termen scurt, anunta Bloomberg. La…

- Bill Burns, directorul CIA a transmis ca SUA ia in calcul eventualitatea ca Rusia sa incerce sa foloseasca o arma nucleara tactica in razboiul din Ucraina. Totodata, Moscova este pusa fața in fața cu dificultațile intalnite pe campul de lupta.Bill Burns avertizeaza ca amenințarea nucleara a Rusiei nu…