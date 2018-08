Nici muzicienii nu mai sunt ce au fost Exemplele sunt nenumarate și demonstreaza indubital ca arta merge mana-n mana cu protestul. N-am sa amintesc aici bogata istorie a cantecelor cu atitudine de pe meleagurile internaționale. Ramanand pe plaiuri mioritice, cantecele de protest au existat intr-o forma sau alta inca de pe vremea lui Ceaușescu. Desigur, era o alta epoca, iar protestul era imbracat […] Articolul Nici muzicienii nu mai sunt ce au fost a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Autor: Adrian SEVERIN Un ziarist tipic (ca sa nu il numesc folosind un cuvant jignitor) al unui post de televiziune falit se revolta ieri observand ca la prima sa apariție de dupa revocarea Codruței Kovesi, dl Liviu Dragnea, in loc sa comenteze acest eveniment epocal, menit „a demola statul de drept…

- Leo Grozavu incearca sa „puna in teren” noua formula de echipa cu care spera sa promoveze in Liga a I-a, formula pe care o creioneaza la antrenamentele tehnico-tactice. Astfel, Petrolul 52 ar putea juca și cu un fotbalist din categoria celor din „under 21” in poarta (ultimul „semnat” fiind Isvoranu),…

- "Au fost cateva discuții la inceput, cred ca ar fi fost interesant. Dar in practica, trebuie sa realizam ca suntem 3 bucatari cu 3 viziuni diferite și ar fi destul de complicat sa facem un plan comun de asociere. Desigur, in afara de aspectul acesta, mai este și timpul o problema. Pe langa «Chefi…

- Mesajele protestatarilor din Parlament: "Ceausescu n-a murit, este Dragnea travestit", "Cuib de hoti si de mafioti" "Astazi protestam si dumneavoastra veti lua distanta si ne veti respecta acest drept constitutional", a declarat unul dintre protestatari. Protestul are loc in timp ce in plenul Parlamentului…

- Președintele Klaus Iohannis a inaintat Parlamentului numirea pentru conducerea Serviciului Roman de Informații Externe, iar nominalizarea este deputatul PSD, Gabriel Vlase. Desigur, cea mai facila afirmație pe care o putem face este ca Iohannis a facut blat cu PSD, pentru menținerea Laurei Codruța…

- Andreea Marin a facut de curand niște dezvaluiri cutremuratoare. Indragita prezentatoare TV a recunoscut ca a trecut printr-o perioada groaznica in viața sa, imediat dupa ce a nascut-o pe Ana Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Banica Jr. Andreea Marin, in varsta de 43 de ani, este o persoana puternica…

- Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 27 mai 2018. Loteria Romana a organizat noi trageri LOTO duminica, 27 mai, fiind extrase numerele castigatoare la Loto 6/49, Noroc, Loto 5/40 și Super Noroc, Joker și Noroc Plus. Rezultatele tragerii Loto 6 din 49 din 27 mai 2018: Joker: 30, 42, 3, 25, 28 + 4 Noroc…

- Ponturi de pariere pe Finala Cupei Germaniei si alte meciuri europene din week-end Toate competitiile de fotbal din Europa se apropie de final, iar fanii fac ultimele calcule pentru trofee, dar si pentru participarile in cupele europene. Sunt oportunitati majore pentru pariori, care pot…