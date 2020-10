Stiri pe aceeasi tema

- Numarul virozelor respiratorii raportate la nivelul judetului Bistrita-Nasaud in intervalul 21-27 septembrie a fost mai mult decat dublu fata de cel din saptamana anterioara, potrivit datelor postate miercuri pe site-ul Directiei de Sanatate Publica (DSP), informeaza Agerpres.Medicii au raportat…

- 105 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore in doua unitați medicale din județul Vaslui. Potrivit autoritaților județene, focarele au aparut intr-un spital de psihiatrie și intr-un centru de recuperare, anunța MEDIAFAX.Reprezentantii Prefecturii…

- Un numar de 105 noi cazuri de infectare cu Covid-19 au fost inregistrate in ultimele 24 de ore la beneficiari si angajati din doua institutii medico-sociale din judetul Vaslui, au informat reprezentantii Directiei de Sanatate Publica (DSP) Vaslui, citati de agerpres . Potrivit directorului executiv…

- Alti sapte angajati ai Centrului de Ingrijire Spineni, judetul Olt, au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Focarul a ajuns astfel la 87 de cazuri confirmate, potrivit reprezentantilor Directiei de Sanatate Publica (DSP) Olt. In urma retestarii tuturor beneficiarilor si salariatilor de…

- Doi angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina si un angajat al Inspectoratului de Politie Judetean au fost testati pozitiv pentru infectia cu SARS-CoV-2. Acestia se numara printre cele sapte cazuri noi de COVID-19 din judetul Olt raportate miercuri. Anuntul a fost facut de reprezentantii…

- Conform datelor Direcției de Sanatate Publica, in ultimele 24 de ore, in județul Buzau au fost confirmate 39 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS-CoV-2. 12 pacienți au fost testați și diagnosticați la laboratoare private iar un pacient a fost testat intr-o unitate sanitara din alt județ. Pacienții…

- Un numar de 32 de cazuri noi de COVID-19 au fost inregistrate in judetul Olt in ultimele 24 de ore, printre persoanele testate pozitiv fiind cinci angajati ai Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Olt si doi angajati ai Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Slatina, potrivit reprezentantilor…

- Un numar de 40 de noi cazuri de COVID-19, majoritatea in randul angajatilor a doua societati comerciale - din care 90% asimptomatici, au fost depistate intr-o singura zi in Alba, inregistrandu-se astfel un record in judet de la inceputul pandemiei, potrivit Directiei de Sanatate Publica (DSP)."Peste…