Stiri pe aceeasi tema

- In esența, pisicile sunt animale de companie ușor de intreținut și pline de personalitate. Pentru a te asigura ca pisica ta este fericita și sanatoasa, ai grija de ea și evita sa faci aceste lucruri in prezența ei. Iata 8 lucruri pe care nu trebuie sa le faci in prezența pisicii:1. Țipete, strigate,…

- Secretarul general al NATO Jens Stoltenberg incurajeaza luni Alianta militara occidentala sa furnizeze armament suplimentar Ucrainei, relateaza AFP, citata de News.ro.„Poate parea un paradox, dar drumul catre pace trece prin (furnizarea de) mai mult armament Ucrainei”, declara seful organizatiei militare…

- Președinta Maia Sandu a participat, ieri, la Summitul pentru pace in Ucraina, alaturi de Președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky și Președinta Elveției, Viola Amherd, gazda evenimentului. Șefa statului a menționat ca, in Elveția, impreuna cu liderii din 100 de țari și organizații internaționale discuta…

- Președintele fondator al Platformei DA, Andrei Nastase a facut un apel public la responsabilitate in care susține ca este gata sa iasa din nou in strada și sa lupte pentru o Moldova independenta. „Cer public Maiei Sandu și PAS sa nu se joace cu viitorul european al Moldovei, sa se uite ce s-a intamplat…

- Un articol CNN a inclus o regiune montana din Romania in topul celor mai bune trasee de drumeție pe distanțe lungi din Europa. Aceste aventuri pe parcursul mai multor zile, pe unele dintre cele mai fascinante trasee de lunga distanța din Europa, ofera oportunitatea de a te reconecta cu natura, de a…

- Presedintele Emmanuel Macron a rostit joi un discurs la Sorbona despre viziunea sa despre Europa si, abordand subiectul razboiului din Ucraina, a vorbit si despre soarta Ucrainei si a Republicii Moldova, relateaza Le Figaro, informeaza News.ro.

- Rene Remund și soția sa Linda au calatorit in Elveția in septembrie anul trecut, și nu era prima de acest fel, avand in vedere ca este locul de unde este el originar.Ca de obicei, Remund s-a asigurat ca furnizorul sau de telefonie mobila a fost notificat de deplasare, mergand intr-un magazin pentru…

- Trendurile arata ca, in ciuda majorarilor de preț și a provocarilor din industria aviatica, și in 2024 industria turismului va beneficia de profit in urma vacanțelor rezervate, arata intr-o analiza, Claudiu Cazacu, consultant de strategie in cadrul XTB Romania, companie de tranzacționare și investiții…