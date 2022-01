Stiri pe aceeasi tema

- Pretul energiei si al gazului natural a ajuns la un nivel greu de suportat chiar si pentru companiile active in domeniul energetic. Un exemplu este cel al Distributie Energie Electrica Romania (DEER), care trebuie urgent sa-si diminueze cantitatile de energie consumate pentru propria activitate.…

- „Ne-am extins ajutorul și pentru intreprinderile mici și mijlocii și la toata industria alimentara. Coaliția este cea care a propus și elaborat aceste noi masuri, nu un partid anume. Referitor la criticile lui Florin Cițu, nu cred ca este cel mai in masura sa raspunda la probleme precum inovarea și…

- Castelul Peles a primit o factura uriasa la gaze. Incalzirea pentru cele 162 de camere pentru luna decembrie a costat peste 86.000 lei, cu o majorare de tarif de aproape 80- fata de pretul perceput pana acum de furnizor. Consumul a fost mai mic decat cel inregistrat in aceeasi perioada a anului trecut,…

- Agenția de Plați si Intervenție pentru Agricultura (APIA) primește pana la 31 ianuarie inclusiv, cererile de plata pentru ajutorul de stat in sectorul cresterii animalelor aferente serviciilor prestate in luna decembrie și in trimestrul al IV-lea al anului 2021. CITEȘTE ȘI: STUDIU – Consumul de ciuperci…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, a anunțat marți ca producatorul de mașini electrice va accepta plați in dogecoin, criptomoneda creata ca gluma in 2013, pentru unele din produsele sale, relateaza Reuters . „Tesla va face unele produse cumparabile cu Doge și vom vedea cum merge”, a anunțat Musk pe Twitter.…

- Prim-ministra Natalia Gavrilița nu știe cat va cheltui personal in acest an pentru incalzirea casei la sol in care locuiește, alaturi de parinți, situata in centrul capitalei. Intrebarea a venit in contextul in care tariful a crescut, de la 1 noiembrie, pana la 11,08 lei pentru un metru cub de gaze…

- Ministrul Infrastructurii, Andrei Spinu, anunța ca prețul pe care il va plati Republica Moldova pentru gazul livrat din Rusia va fi de aproximativ 450 de dolari pentru luna noiembrie. Declarațiile au fost facute in cadrul unei conferințe de presa, transmite Știri.md. "Ca sa explic.…

Cat vor plati romanii pentru energie electrica și gaze, din noiembrie: Ce spune ministrul Energiei Ministrul interimar al Energiei, Virgil Popescu, a dat asigurari ca facturile la energie electrica și…