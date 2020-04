Nici închisoarea nu îi mai potolește! Procurorii români negociază pedepse ușoare Un tanar, originar din Salaj, care s-a intors din Marea Britanie, a fugit de trei ori din carantina, pe numele lui fiind deschide doua dosare penale pentru zadarnicirea combaterii bolilor. Cand a fugit a doua oara, barbatul a fost reținut pentru 24 de ore, dupa care a fost plasat tot in carantina, in stare de control judiciar. El a nesocotit și aceasta masura și a fugit și a treia oara, dar a fost prins din nou. La finalul anchetei, care a fost foarte scurta, procurorii au anunțat ca au incheiat cu acest barbat un acord de recunoaștere a vinovației, prin care acesta accepta pedeapsa de opt luni… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

