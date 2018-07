Stiri pe aceeasi tema

- Fostul ministru de externe britanic Boris Johnson ''are tot ce-i trebuie'' ca sa fie prim-ministru, a declarat presedintele american Donald Trump, cu cateva ore inaintea intrevederii sale cu sefa executivului britanic, Theresa May, scrie vineri Press Association. Nu este…

- Guvernul britanic a prezentat joi, in parlament, detaliile planului sau in ce priveste relatiile intre Marea Britanie si Uniunea Europeana dupa Brexit, ce propune in primul rand o noua uniune vamala cu blocul Celor 27, transmit AFP si Reuters, informeaza Agerpres.ro. Documentul, care are 98 de pagini,…

- ''Ne indreptam cu adevarat spre statutul unei colonii - si multi vor lupta sa vada avantaje politice sau economice ale acelui aranjament special'', a mentionat Boris Johnson, citat de website-ul de stiri Guido Fawkes. ''Brexitul ar trebui sa fie despre oportunitate si speranta. Ar trebui sa fie o…

- Intalnirea intre Mark Rutte si Theresa May a avut loc pe fondul cresterii presiunilor asupra premierului britanic pentru a lua o decizie privind viitoarea relatie comerciala intre Londra si UE dupa Brexit.''Avem urgent nevoie de claritate privind fiecare aspect al viitoarei relatii intre…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara. Potrivit…

- Premierul britanic Theresa May ii va solicita presedintelui SUA, Donald Trump, sa evite protestatarii din centrul Londrei in timpul vizitei pe care liderul american o va efectua in Marea Britanie in luna iulie si a propus ca intrevederea cu acesta sa fie gazduita de resedinta ei de la tara, a relatat…

- Guvernul britanic a anuntat ca va face publica in curand o “carte alba” in care va prezenta “ambitiile” Londrei pentru perioada post-Brexit, transmite AFP, preluata de Agerpres. “Este timpul să ne prezentăm intenţiile cu mult mai multe detalii decât…