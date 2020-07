Nici fratele Mihai de la Iași nu scapă de cenzură și raportări când face referiri la Buletin de Carei Publicația romaneasca “ Glasul.info “ de care se ocupa fratele Mihai din Iași este blocata de o luna de zile dupa ce a dovedit ca nu se lasa intimidat de amenințari și preia in continuare informații legate de viața romanilor de pe granița de nord-vest. Numeroase articole despre istoria bine documentata a romanilor i-au adus lui Mihai multe raportari dar nu renunța la activitatea sa, la demnitatea și la identitatea sa. Mihai nu este singurul roman din țara care ține legatura cu romanii de pe granița de nord-vest așa cum este de fapt normal in orice țara, ca poporul sa fie unit. Dar grupurile… Citeste articolul mai departe pe buletindecarei.ro…

Sursa articol: buletindecarei.ro

