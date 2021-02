Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, amenința conducerea centrala a partidului cu demisia sa și a 70 de primari din județ, daca nu se accepta numirea unui alt prefect in acest județ, din partea PNL. Scrisoarea organizației PNL Cluj este adresata președintelui partidului, Ludovic Orban…

- Rareș Bogdan a continuat, luni, atacurile la adresa fostului premier Ludovic Orban, de data aceasta reproșurile fiind facute in ședința Biroului Executiv al PNL. Fostul ziarist i-a reproșat lui Orban ca miniștrii PNL s-au ascuns dupa numirea in funcție, doar vreo 3 dintre aceștia fiind vizibili public,…

- Secretarul general al PNL, Robert Sighiartau, a declarat, luni, la Digi24, ca Ludovic Orban trebuie sa-și dea demisia de la șefia partidului, pentru modul in care formațiunea politica a fost condusa “discreționar”. Sighiartau susține ca “am fost puși de multe ori alaturi de PSD prin comportamentul pe…

- Doar cu bunavoința de a grabi termenele legale am putea avea un guvern in aceasta saptamana, a declarat președintele PNL Ludovic Orban, duminica dimineața, inaintea unei noi runde de negocieri cu USR-PLUS și UDMR. “Sper sa finalizam in timp util astfel incat sa putem prezenta lista guvernului și programul…

- Liderii PNL, USR PLUS și UDMR reiau, joi dupa-amiaza, negocierile pentru formarea unei coaliții de guvernare, la o vila de protocol din Capitala. La discuțiile de astazi vor participa doar președinții de partid – Ludovic Orban, Dan Barna, Dragoș Tudorache și Kelemen Hunor. In urma cu o zi, PNL a anunțat…

- Guvernul lui Ludovic Orban a fost criticat, in ultimele zile, de credincioșii care au vrut sa participe in numar mare la pelerinajul de Sf. Andrei, dar restricțiile impuse au fost ca doar localnicii sa poata veni la slujba. Acum Guvernul intra intr-un nou scandal, cu Federația Romana de Fotbal, dupa…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, precizeaza ca 9 spitale administrate de PMB au proiectul avizat, dar nu au inca bani alocati pentru interventiile necesare in vederea autorizarii de securitate la incendiu. Intr-o postare pe Facebook, edilul general mentioneaza ca Primaria Capitalei va aloca…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, il acuza pe Ludovic Orban de miniciuna, dupa ce premierul a afirmat ca s-ar fi facut lucrari la Sectia ATI a Spitalului Judetean Piatra Neamt fara avizul DSP. Ciolacu prezinta documentele care demonstreaza contrariul. “Manipularea ordinara și minciuna peneliștilor trebuie…