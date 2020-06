Stiri pe aceeasi tema

- Turismul s-a prabușit in Romania, in aprilie. Numarul cazarilor a scazut cu peste 98% Sosirile inregistrate in structurile de primire turistica in luna aprilie 2020 au scazut cu 98,1% fata de cele din perioada similara a anului trecut, pana la 16.900, turistii straini reprezentand 8,3% din totalul sosirilor,…

- Chiar premierul Ludovic Orban a anuntat ca numarul celor care vor ramane fara serviciu se va ridica la 750.000. Monitorul Social, un proiect al fundatiei Friedrich-Ebert-Stiftung Romania, a lansat un infografic despre evolutia in timp a valorii indemnizatiei de somaj in Romania, scrie zf.ro . „Este…

- Prețurile au scazut semnificativ in aprilie. INS anunța o rata a inflatiei de 2,7%, dar precizeaza ca a schimbat modul de calcul dupa inchiderea unor activitați din cauza pandemiei Rata anuala a inflatiei a coborat la 2,7% in luna aprilie a acestui an, de la 3% in luna martie, in conditiile in care…

- Castigul salarial mediu nominal net a fost de 3.294 lei in luna martie a acestui an, in crestere cu 2,9% (92 de lei) fata de luna precedenta si cu 7,1% comparativ cu martie 2019, potrivit datelor Institutului National de Statistica publicate marti. Valorile cele mai mari ale castigului salarial mediu…

- Preturile productiei industriale per total (piata interna si piata externa) s-au majorat cu 0,7%, in martie 2020, fata de aceeasi luna din anul precedent, arata datele Institutului National de Statistica (INS), date marti publicitatii.Potrivit INS, in luna martie 2020, preturile productiei…

- Importurile Romaniei au depașit din nou exporturile, deficitul balantei comerciale (FOB/CIF) crescand cu 170,8 milioane de euro in primele doua luni ale anului, comparativ cu aceeasi perioada din 2019. Potrivit datelor Institutului Național de Statistica (INS), diferența dintre importuri și exporturi…

- Ajutoare au fost promise pentru toți, dar pana acum nu au aparut nici macar formularele de inscriere și nici nu este foarte clar cine va primi și cine nu va primi bani de la Guvern. Intre timp, oamenii sunt tot mai disperați. Iar gandul ca restricțiile ar putea fi prelungite și in aprilie…

- De ce au scazut salariile la inceputul anului. Castigul salarial mediu net, mai mic cu 4,5% in ianuarie Castigul salarial mediu nominal brut a scazut, in luna ianuarie fata de decembrie, cu 4,4%, pana la valoarea de 5.225 de lei, in timp ce salariul mediu net s-a redus cu 4,5%, pana la 3.189 lei, arata…