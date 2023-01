Stiri pe aceeasi tema

- Marius Croitoru, antrenorul lui FC Argeș, și-a facut apariția pe Arena Naționala la duelul de luni seara dintre FCSB și FC Botoșani, incheiat 1-0. Tehnicianul se afla in grațiile ambelor cluburi, insa o noua experiența in Superliga e exclusa in acest sezon. Croitoru este din octombrie antrenorul celor…

- Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, a intrat in direct la TV, cu 40 de minute inainte de startul derby-ului cu CFR Cluj, pentru a comenta informația lansata de jurnalistul Radu Naum, conform careia latifundiarul ar fi batut palma cu Marius Croitoru, antrenorul celor de la FC Argeș, pentru ca acesta…

- Oficialii lui FC Argeș nici nu vor sa auda de un come-back al lui Marius Croitoru la FC Botoșani. Tehnicianul e curtat de Valeriu Iftime, aspect recunoscut de patronul moldovenilor la GSP Live, dar conducerea din Trivale respinge ferm ipoteza unei desparțiri de antrenorul instalat la finalul lui octombrie.…

- Sute de pachete de țigari urmau sa fie transporate ilegal din Moldova in Cehia, insa au fost depistate și ridicate de oamenii legii, la trecerea controlului vamal.Cazul a fost inregistrat in seara zilei de 18 noiembrie, la postul vamal Cahul.

- Clubul FC Argeș și Marius Croitoru au ajuns la un acord pentru postul de antrenor al gruparii din Trivale. Tehnicianul in varsta de 42 de ani va fi prezentat oficial joi, 27 octombrie 2022, la ora 11.00, in cadrul unei conferințe de presa care va avea loc in sala de ședințe a Primariei Pitești.

- FC Argeș a anunțat pe site-ul oficial ca Marius Croitoru este noul antrenor al echipei. Clubul FC Argeș și Marius Croitoru au ajuns la un acord pentru postul de antrenor al gruparii din Trivale. Tehnicianul in varsta de 42 de ani va fi prezentat oficial maine, 27 octombrie 2022, la ora 11.00, in cadrul…

- Marius Croitoru (42 de ani) ar urma sa semneze in scurt timp cu FC Argeș, club care l-a demis pe Andrei Prepelița. Fost antrenor la FC Botoșani și FCU Craiova, Marius Croitoru este acum la sediul clubului din Trivale, din informațiile obținute de GSP.ro. Daca discuțiile vor decurge normal, acesta ar…

- In aproape doua ore de cautari, ciinele Poliției de Frontiera Moly a reușit sa ajute echipa de intervenție sa rețina doi cetațeni ucraineni care au trecut ilegal frontiera din Ucraina in R. Moldova. Ucrainenii ar fi oferit unui conațional de-al lor cite 4000 de dolari fiecare, ca ultimul sa le organizeze…