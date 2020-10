Stiri pe aceeasi tema

- Joseph Biden, candidatul Partidului Democrat în scrutinul prezidential din SUA, mentine un avans de 10%-12% în raport cu presedintele Donald Trump în preferintele de vot, conform celor mai recente sondaje de opinie, difuzate de ABC News/Washington Post, citeaza Mediafax.Potrivit…

- Secretarul de stat in MAE Iulia Matei va participa marti la reuniunea Consiliului Afaceri Generale, care se va desfasura la Luxemburg, potrivit Agerpres.Conform MAE, pe agenda de discutii figureaza un schimb de opinii in pregatirea reuniunii Consiliului European din 15 - 16 octombrie si o…

- Comitetul Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) Argeș a decis, luni, introducerea obligativitații maștii de protecție in toate spațiile publice din județ, incepand de miercuri.Conform deciziei CJSU, obligativitatea nu se aplica copiilor cu varsta de pana la 5 ani, potrivit mediafax.ro.…

- Fostul secretar general al PSD, Codrin Ștefanescu, susține ca starea de sanatate a lui Liviu Dragnea se deterioreaza pe zi ce trece, in pușcarie. El acuza faptul ca in cazul lui Dragnea nu se aplica hotarari definitive și irevocabile și este supus la abuzuri.Citește și: BUBUIE rata infectarilor…

