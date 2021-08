Nici bulgarii nu mai cumpără F16! Ia-le tu, Ciucă, pe toate! Dupa ce au tot jucat ”alba – neagra” cu promisiunea de a cumpara alte opt avioane F -16 second hand de la armata americana, Guvernul de la Sofia s-a razgandit. Astfel ca premierul interimar al Bulgariei tocmai ce a anunțat ca are altele pe cap, de la criza politica la cea economica, pentru a mai […] The post Nici bulgarii nu mai cumpara F16! Ia-le tu, Ciuca, pe toate! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

