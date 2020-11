Stiri pe aceeasi tema

- Fostul solist al trupei Talisman se plange ca s-a lasat manipulat de soție și acum a ramas fara sursa de venit, deși a agonisit suficienți bani. Alin Oprea a ramas fara agoniseala de o viața Cinci case, conturi de sute de mii de euro și cateva terenuri, aceasta este toata agoniseala lui Alin Oprea,…

- BRomania o „arde” ca la Miami, alaturi de șeful sau. Pe terasa unul local din Capitala, cei doi au ieșit la o vorba, o cafea și cateva trabucuri. Pandemia nu pare sa-i fi afectat pe vreunul dintre ei, ba dimpotriva, s-ar putea zice ca o duc foarte bine și cine știe ce surprize ne pregatesc pe viitor.…

- Benone Sinulescu s-a retras de pe scena muzicala in urma cu cațiva ani, cand a parasit Capitala și s-a mutat impreuna cu soția, in casa parinteasca din zona Intorsura Buzaului. Pe timpul pandemiei, artistul de muzica populara nu a stat degeaba. Benone Sinulescu, in varsta de 83 de ani și soția sa, Lany,…

- Turistii care achizitioneaza sejururi pe litoral pot avea asigurate riscurile impotriva Covid-19 atat in cazul imbolnavirilor, cat si in cazul in care un membru al familiei este suspect de coronavirus si este obligat sa intre in carantina. Daca turistul se imbolnaveste de Covid-19 in timpul calatoriei,…

- Guvernul a decis astazi sa acorde alte 100 de milioane de lei pentru achitarea compensațiilor pentru agricultorii care au avut de suferit din cauza secetei. Banii au fost alocați din Fondul de intervenție al Guvernului și sintun supliment la cele 200 de milioane de lei deja virați pentru ajutorul financiar…

- Trupa rock Guns N’ Roses a stabilit noi date pentru segmentul european din turneul amanat din cauza pandemiei, astfel ca seria de concerte va avea loc in luna iunie a anului viitor, potrivit news.ro.In ciuda incertitudinii care planeaza privind organizarea de evenimente, avand in vedere cresterea…

- Multi dintre cei care si-au cumparat bilete de avion pentru zboruri ce nu au mai putut fi efectuate de companiile aeriene din cauza pandemiei COVID-19 nu si-au putut recupera banii, in ciuda demersurilor facute pe langa operatorii aerieni respectivi.