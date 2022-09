Prețul aurului a coborat joi la minimul ultimelor șase saptamani, sub presiunea unui dolar american mai puternic și a perspectivelor ca marile banci centrale mondiale sa majoreze agresiv ratele dobanzilor pentru a reduce inflația. Cotațiile spot au scazut cu 0,4%, la 1.704,69 dolari pe uncie, in timp ce contractele futures pe aur din SUA au […] The post Nici aurul nu mai stralucește. Inflația lovește metalele prețioase first appeared on Ziarul National .