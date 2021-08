Stiri pe aceeasi tema

- „Operațiunea Arca” așa a fost denumita misiunea de salvare inițiata de Paul „Pen” Farthing, un fost militar al Marinei Regale, care a amenajat un adapost de animale in Afganistana. El a reușit sa salveze aproximativ 200 de caini și pisici, potrivit The Guardian. Evacuarile cetațenilor straini din Afganistan…

- Un ofiter de securitate afgan a fost ucis luni dimineata intr-un schimb de focuri intre fortele afgane de securitate, soldati germani si americani cu atacatori neidentificati la poarta nordica a aeroportului militar din Kabul, informeaza dpa. Alte trei persoane au fost ranite, comunica Bundeswehr-ul…

- Aeronava zboara sambata de la Islamabad, Pakistan, la aeroportul Otopeni din Bucuresti. La bord sunt 15 romani si patru bulgari. Reprezentantii Ministerului de Externe au anuntat vineri ca al treilea zbor la Kabul al aeronavei militare de transport romanesti s-a desfasurat in bune conditii. Acest zbor…

- Inca un cetațean roman a fost evacuat din Afganistan de aeronava Fortelor Aeriene Romane, potrivit Ministerului afacerilor externe. Cetațeanul roman, angajat al unei agenții NATO, a reușit sa ajunga pe aeroportul internațional din Kabul și sa fie preluat de avionul militar. La bord au urcat și trei…

- Mai multe videoclipuri cu soldați talibani care se distreaza intr-un parc de distracții au fost facute publice pe Twitter. In imagini, ei apar in timp ce se dau in mașinuțe, unii avand arme in maini, in timp ce alții se dau in caluți sau sar intr-o trambulina. Intr-o inregistrare video, unii soldați…

- Un cetațean roman, membru al echipajului petrolierului Mercer Street aflat in Marea Arabiei, a fost ucis intr-un atac asupra navei, alaturi de un altul britanic, a anuntat vineri intr-un comunicat compania israeliana Zodiac Maritime, informeaza Reuters. Un petrolier fara incarcatura la bord a fost atacat…

- Statele Unite vor continua raidurile aeriene in sprijinul trupelor afgane daca talibanii nu-si opresc ofensiva, a declarat duminica la Kabul seful operatiunilor militare americane in Afganistan, relateaza AFP. „Statele Unite au intensificat loviturile aeriene de sprijin pentru fortele afgane in ultimele…

- SUA au restituit oficial armatei afgane baza de la Bagram, cea mai mare din Afganistan, dupa ce ultimii militari americani si din cadrul NATO au evacuat-o, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Ministerului afgan al Apararii, citat de AFP. ‘Aerodromul din Bagram a fost predat oficial Ministerului…