Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea PNL a Primariei Suceava are succes pe Facebook, in sensul ca aproape fiecare postare a primarului Ion Lungu si a viceprimarului Lucian Harsovschi aduna sute de reactii pozitive. Comentariile critice la adresa administratiei locale sunt adesea sterse si, evident, este plin de laude si aprecieri.…

- Purtator de cuvant al Pro Romania, Gabriela Podașca, a transmis vineri, dupa ce premierul Ludovic Orban a anunțat ca va amana intrarea in vigoare a dublarii alocațiilor pentru copii, ca liberalii „incearca sa faca economii pe spatele celor care au cea mai mare nevoie de ajutor”.„Prim-ministrul…

- Perioada sarbatorilor de iarna vine cu multa aglomeratie, mișcare, lume multa la cumparaturi, plecari in vacanta. Este perioada in care copiii pot merge la colindat și urat, pe la rude, vecini sau chiar la necunoscuți, astfel trebuie avut in vedere pericolele ce pot aparea. In aceasta perioada elevii…

- Ricardo Grigore, 20 de ani, a fost surpriza lui Dusan Uhrin in victoria de duminica seara cu Chindia, 4-1. Internaționalul U21 a inscris golul de 2-1 și a primit nota 7 din partea Gazetei Sporturilor. La finalul partidei, Grigore a comentat la randul sau tema salariilor restante de la Dinamo, jucatorii…

- Procurorii DNA l-au trimis in judecata pe fostul vicepresedinte ANAF Serban Pop pentru ca ar fi primit 2.500.000 de euro mita de la un om de afaceri pentru a aproba o solutie fiscala individuala anticipata legata de o tranzactie. Anchetatorii au pus sechestru pe bunuri pe aceasta suma, informeaza Mediafax.…

- Politia trage un semnal de alarma. In doar trei zile, 13 copii au fugit de acasa sau de sub protectia autoritatilor. Opt dintre ei au fost gasiti si se afla in siguranta, alti cinci sunt in continuare cautati de oamenii legii.

- LA JUDECATA… Procurorii vasluieni au finalizat cercetarea penala in cazul mecanicului auto al politiei vasluiene, Neculai Mihaila, zis Abtibild. Anchetatorii l-au gasit vinovat pe acesta de santaj si proxenetism dupa ce, timp de un an, a reusit sa convinga patru tinere din Negresti, cu varste cuprinse…

- O fata in varsta de 13 ani, din Slatina, nu a mai ajuns acasa dupa terminarea cursurilor, mama acesteia anuntand politia. Fata ar fi transmis prin SMS ca refuza sa se intoarca la domiciliu.